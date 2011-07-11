Футболистов проверят на детекторе лжи
22:15, 11 июля 2011Спорт
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В Южной Корее коррупционный скандал
Футбольная лига Южной Кореи вводит проверки на детекторе лжи для игроков. Таким образом чиновники пытаются бороться с практикой договорных матчей, сообщает Би-би-си.
В ходе разгоревшегося в стране скандала обвинения в коррупции были предъявлены 46 футболистам, 10 получили пожизненную дисквалификацию.
Отныне все игроки, заподозренные в сговоре, будут проходить проверку на детекторе лжи.
Предусмотрены также обязательные для футболистов профилактические антикоррупционные семинары.
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