Футболистов проверят на детекторе лжи

Футбольная лига Южной Кореи вводит проверки на детекторе лжи для игроков. Таким образом чиновники пытаются бороться с практикой договорных матчей, сообщает Би-би-си.

В ходе разгоревшегося в стране скандала обвинения в коррупции были предъявлены 46 футболистам, 10 получили пожизненную дисквалификацию.

Отныне все игроки, заподозренные в сговоре, будут проходить проверку на детекторе лжи.

Предусмотрены также обязательные для футболистов профилактические антикоррупционные семинары.