Болельщикам ЕВРО Киев предложит койки в общагах по 40 евро в сутки

Мест для поселения болельщиков «Евро-2012» в Киеве хватит, однако с инфраструктурой, коммуникациями и сферой услуг могут возникнуть проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня участники круглого стола, посвященного подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

«УЕФА требует от нас подготовить 17900 жилых мест в Киеве для поселения болельщиков», - отметил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«На сегодня готово около 23 тысяч мест. Мы ориентируемся на приезд около 30 тыс. иностранных болельщиков, всего ожидается около 84 тыс. человек. Однако сколько их будет, сказать пока тяжело. Точная цифра будет известна после того, как пройдет жеребьевка и определится, какие страны будут играть во время чемпионата в Киеве. Если это будет Россия, то людей будет больше, если Франция или Италия – то меньше», - сказал заместитель председателя КГГА.

Он также пообещал, что специально для «Евро-2012» будет закуплено 180 новых автобусов,180 троллейбусов,100 вагонов для метро. По его словам, болельщики не будут платить за проезд в общественном транспорте, его стоимость включена в цену билета на матч.

«Мы знаем, что официальные места поселения будут искать преимущественно иностранные болельщики, - добавил председатель постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ. – Для них мы обеспечим 18-20 тыс. мест. А украинцы, скорее всего, будут искать жилье за пределами Киева, чтобы сэкономить».

Однако, по словам А.БРИГИНЦА, могут возникнуть проблемы с инфраструктурой, сферой услуг. Возникает вопрос, добавил председатель комиссии Киевсовета, захотят ли иностранцы вернуться еще раз в Киев, уже после «Евро-2012».

«Чтобы заинтересовать иностранных гостей, готовятся экскурсии по городу, экскурсоводы, переводчики», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО и добавил: «Уже готовы 100 экскурсий»

В свою очередь председатель Управления по вопросам туризма и культуры КГГА Николай ГРИЦАК заметил, что за размещение болельщиков будут отвечать две туристических фирмы. «КГГА провела конкурс среди туроператоров – победила фирма "Гамалия", но кроме того, продолжает работать TUI travel, которая уже подписала контракты на 8 тыс. мест», - сказал Н.ГРИЦАК.

Президент туристической фирмы «Гамалия» Игорь ГОЛУБАХА рассказал, что его фирма подписывает контракты с гостиницами, ректорами университетов на использование студенческих общежитий, а также с базами отдыха. В то же время он заверил, что контракты с ректорами университетов, предлагающих общежития по завышенным ценам, подписаны не будут. Стоимость жилья в общежитии будет составлять не больше 40 евро в сутки.