ФИФА запретила футбол на уровне низколетящего самолёта

Исполнительный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) в среду принял решение о введении запрета на проведение международных матчей на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря, информирует Reuters. Причиной для ввода подобного запрета называются медицинские исследования, согласно которым непривычные к условиям высокогорья футболисты испытывают трудности, играя на такой высоте.

Первоначальный запрет ограничивал проведение таких матчей высотой в 2,5 тысячи метров. Высота была увеличена под давлением Федерации футбола Южной Америки, в которую входят страны с рядом высокогорных стадионов. Это Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили и Мексика.