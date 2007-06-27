Ющенко предложил словенскому премьеру заработать на футболе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Словению активно участвовать в инвестиционных проектах в рамках проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше.

Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Словении Янезом ЯНША, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Также в ходе встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего украинско-словенского сотрудничества. В частности, будущий визит В.ЮЩЕНКО в Словению, развитие политического диалога между странами и торгово-экономического сотрудничества.

В контексте обсуждения вопроса европейской интеграции Украины глава государства в который раз подтвердил неизменность этого курса нашей страны. Он также выразил надежду на конструктивную и последовательную поддержку интеграционных стремлений Украины со стороны Словении, которая первой из новых членов будет председательствовать в ЕС с начала 2008 года.

Во встрече приняли участие министр внешних дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.