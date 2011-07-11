Семин: После перерыва от нас отвернулась удача

"Динамо" имело весомое преимущество в поединке против харьковского "Металлиста".

Так считает главный тренер киевского клуба Юрий Семин, сообщает Чемпион с ссылкой на пресс-службу киевлян.

"Первые домашние матчи всегда отличаются нервностью, которая вылилась для нас в простую ошибку в дебюте поединка. После пропущенного мяча, на мой взгляд, мы долго восстанавливались, создав в первом тайме не очень много моментов, хотя наше преимущество было довольно весомым", - сказал он.

"После перерыва от нас, наверное, отвернулась удача. Было много хороших возможностей, команда была нацелена на атаку, но не удалось выиграть. Это первый матч, хотя претензий к футболистам я особых не имею, за исключением качества реализации", - прибавил тренер.

По словам Семина, команда боялась пропустить контратаку, поэтому выпустили Бадра Эль Каддури.

"Мы поставили задачу подключаться к атакам фланговым защитникам, а в центре обороны оставались только Диакате с Юссуфом, а у "Металлиста" на острие действовал очень быстрый форвард", - резюмировал специалист.