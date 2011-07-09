Парламент разрешил приватизацию гостиницы «Спорт»

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 242 из 315 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом исключена из перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, гостиница «Спорт» (г. Киев).

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2011 г. Кабинет Министров передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия “Гостиница “Спорт” в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов.

21 июня в 2010 г. Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и Нацагентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 относительно строительства и обустройства многоуровневого сооружения зоны гостеприимства для проведения чемпионата на земельных участках государственного предприятия "Ледово-тренировочный каток "Крижинка", малого государственного предприятия "Теннисные корты", государственного предприятия "Гостиница "Спорт" в Киеве.