Ахметов упрекнул игрока киевского "Динамо" за оскорбительный жест

Президент ФК «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ упрекнул игроков ФК «Динамо» (Киев) в оскорбительном отношении к болельщикам «Шахтера».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на «Донбасс Арене» после презентации новой формы «Шахтера».

По словам Р.АХМЕТОВА, его крайне возмутило, что один из игроков «Динамо» во время матча за Суперкубок Украины (5 июля в г. Полтаве) позволил себе оскорбительные жесты в адрес болельщиков «Шахтера».

«Мне не понравилось, что когда забили гол в наши ворота, кое-кто из футбольного клуба «Динамо» позволил себе показать нашим болельщикам что-то плохое», - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его мнению, такое поведение игрока «говорит об их культуре».

«Когда мы выиграли Кубок Украины, я подошел к болельщикам именно киевского «Динамо» и аплодировал. Потому что мы – одна футбольная семья. Потому что неважно, за какой клуб они болеют, главное, что они болеют за футбол, главное, что футбол – в их сердце, и, значит, мы - одной крови», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Также он напомнил, что когда «Шахтер» выиграл Кубок Украины, игроки и тренеры донецкой команды аплодировали сопернику - киевскому «Динамо».

«А когда кое-кто позволяет себе нашим болельщикам показывать какие-то места после того, как гол забьет… Пусть на поле показывает и добивается результата, для начала», - заявил президент «Шахтера».

Он подчеркнул, что «Украина – футбольная страна, в которой много болельщиков, и каждый болельщик любит и уважает свой клуб».

При этом Р.АХМЕТОВ еще раз акцентировал: «Мы должны аплодировать той команде, которую обыграли».

«Они, по большому счету, палец о палец не ударили, а уже начинают показывать нашим болельщикам, где их место, или что? Да еще не доросли, чтобы показывать что-то», – добавил президент «Шахтера».

Также он заверил, что игроки «Шахтера» с уважением относятся к соперникам и болельщикам, которые болеют за другие клубы.