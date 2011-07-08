Владимир Кличко: продолжение следует...

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО определится со своими планами на будущее и будет рассматривать кандидатуры следующих соперников через три-четыре недели.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В течение ближайших трех-четырех недель я определюсь как с соперником, так и с местом проведения следующего боя, но продолжение следует», - сказал В.КЛИЧКО.

«Я пока не готов конкретно принять решения и прокомментировать, что я буду делать в следующем поединке – будет это реванш против Дэвида ХЕЯ, будет это Александр ПОВЕТКИН, Руслан ЧАГАЕВ или еще кто-то», - отметил он и подчеркнул, что не собирается боксировать со старшим братом Виталием. «Желания встречаться друг с другом у нас не было, нет, и не будет», - сказал КЛИЧКО-младший.

При этом он отметил, что конкуренты не спят, и очень большое количество молодых и талантливых спортсменов хотят стать чемпионами и тренируются для этого.

В.КЛИЧКО также не исключил, что один из боев может пройти в Москве.

Братья КЛИЧКО также поблагодарили российских болельщиков за поддержку.

На пресс-конференции были продемонстрированы все чемпионские пояса, которыми владеют братья КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Гамбурге на стадионе Imtech Arena состоялся поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF Владимиром КЛИЧКО и обладателем пояса WBA, британцем Дэвидом ХЕЕМ. По итогам 12-ти раундов победа была присуждена В.КЛИЧКО.