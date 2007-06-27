Французы извинились перед Блохиным

В адрес Федерации футбола Украины поступило письмо от французских коллег, за подписью президента национальной ассоциации страны (ФФФ) Жан-Пьера Эскалетта. Документ ставит точку в ситуации, когда главный тренер сборной Украины Олег Блохин не смог попасть на послематчевую пресс-конференцию по окончании отборочного матча «сине-желтых» с французами на стадионе «Стад-де-Франс» 2 июня, сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, что выход украинских игроков и тренеров из раздевалки определенное время блокировала охрана президента Франции Николя Саркози, который посетил поединок и после финального свистка счел необходимым поздравить своих земляков с победой.

«От имени нашей федерации я хочу выразить глубокое сожаление по поводу инцидента, что он помешал Олегу Блохину пройти на послематчевую пресс-конференцию, - идет речь в письме господина Эскалетта. – Ситуация была вызвана несвоевременным вмешательствам охраны по прибытии в раздевалку Президента Франции».

«Наша федерация не несет никакой ответственности за этот инцидент, однако мы приносим свои извинения Федерации футбола Украины, – пишет глава ФФФ. – Надеюсь, что это досадное недоразумение не испортит ваших воспоминаний о Париже и не повлияет на дружбу, которая связывает наши две ассоциации».