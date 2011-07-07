Братья Кличко рассказали о своей новой мечте

Чемпионы мира по боксу во всех самых престижных версиях в супертяжелом весе братья Виталий и Владимир КЛИЧКО хотят провести один из своих поединков на обновленном НСК “Олимпийский” в Киеве.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в Киеве, сообщает сайт «Чемпион».

"Главнее всего - это тот факт, что мы получили все чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе. Если раньше у сторонников бокса возникали вопросы, кто же таки чемпион мира, ведь существуют много версий, то на сегодняшний день всем понятно, кто чемпион в сверхтяжелом весе. И не надо теряться во многих именах и фамилиях", - сказал младший из братьев Владимир.

"Мы рады быть сейчас в нашем родном городе. То, что произошло 2 июля, очень важно для нас. Были два года дискуссий - состоится ли бой одного из КЛИЧКО с ХЕЕМ. Боксерские качества своего соперника могу оценить как высокие, поскольку в ринге бегал он достаточно быстро. Я считаю, что вернул Дэвида в реальность. Теперь он вернулся на землю", - продолжил КЛИЧКО-младший.

Дальше слово взял его старший брат Виталий, который объяснил, что им пришлось на несколько дней задержаться в Германии. Кроме того, он добавил, что уже в пятницу они летят на пресс-конференцию в Москву, а впоследствии - в Лондон и Нью-Йорк.

"Поединок КЛИЧКО - ХЕЙ ждали с нетерпением. Хотим поблагодарить всех тех, кто приехал нас поддержать в Гамбурге, а также, кто болел возле телеэкранов. И в итоге наша давняя мечта стала реальностью. За каждым из этих поясов лежит кропотливая работа. Каждый боксер в мире желает завоевать хотя бы один. А вот завоевать - все!.. Какая бы мечта ни была, нет ничего нереального", - заметил Виталий.

КЛИЧКО-младший также сказал несколько фраз о своем последнем противнике Дэвиде ХЕЕ, отметив, что это "был хороший боксер".

"ХЕЙ признал, что проиграл поединок. Однако он не признал, что проиграл здоровым. Поэтому я бы разделял его человеческие и боксерские факторы. К сожалению, ХЕЙ не отвечает мужским качествам. Я не советовал ему находить отговорки. Но он не послушал, вскочил на стол, показал свой мизинец на ноге. Это было воспринято негативно как мной, так и прессой", - объяснил он.

По словам Владимира, бой-реванш с Д.ХЕЕМ организовать будет очень сложно - договориться с ним почти невозможно.

"После поражения ХЕЙ не просил меня о реванше. Этот вопрос задали журналисты, а я переадресовал ему. Британец долго не мог ответить... А затем пробубнил себе под нос: "Возможно... Возможно... Да, конечно". ХЕЙ уже понимает, что деньги - не главное в жизни. Просто собственный комфорт, которого он не имеет. Он часто обманывал и нас, и сторонников этого вида спорта. Я сяду и подумаю, дать ли ему второй шанс", - сказал чемпион.

В конце Виталий озвучил новое намерение братьев - бой в Украине, а именно на обновленном к Евро-2012 НСК "Олимпийский". При этом он заявил, что нет ничего невозможного.

"Зрители США и Германии имели возможность видеть вживую бои братьев КЛИЧКО. К сожалению, уже давно не было поединков высокого уровня в Украине. Поэтому у нас есть мечта провести поединок на "Олимпийском". Чтобы этот бой увидели многие украинцы", - заявил КЛИЧКО-старший.