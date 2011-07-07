Киевское "Динамо" продолжает пополняться нигерийцами

Нигерийский нападающий французского футбольного клуба "Сошо" Браун Идейе подписал контракт с киевским "Динамо", сообщает официальный сайт ФК.

Соглашение с 22-летним форвардом заключено на 5 лет. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

"Нападающий успешно прошел медобследование в Киеве и заключил соглашение с клубом", - сообщается в заявлении пресс-службы.

Идейе перебрался в Европу из нигерийского "Оушен Бойз" в 2008 г. и провел два сезона за швейцарский "Ксамакс", где 23 раза отличился в 55 матчах, дает справку РИА "Новости". Сменив команду на "Сошо", Идейе провел 17 голов в 52 играх. На счету футболиста, участника чемпионата мира-2010, один матч за первую сборную Нигерии.

Ранее команда Юрия Семина, в составе которой уже были нигерийские футболисты Франк Темиле и Айила Юссуф, приобрела в другом французском клубе - "Монако" - партнера Идейе по молодежным сборным Нигерии Аруну Лукмана.