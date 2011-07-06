Южная Корея примет Зимнюю Олимпиаду

Южнокорейский город Пхенчхан получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2018 года, сообщает Би-би-си.

Пхенчхан победил в первом раунде голосования Международного олимпийского комитета, прошедшего в южноафриканском Дурбане.

Конкурентами Пхенчхана были Мюнхен и французский курортный город Анси.

Южная Корея, таким образом, окажется страной, принявшей у себя "большой шлем" крупнейших всемирных спортивных соревнований. В 1988 году в Сеуле прошла летняя Олимпиада, в 2002 году южнокорейцы приняли чемпионат мира по футболу, а чемпионат мира по легкой атлетике начнется в городе Тэгу в конце августа этого года.