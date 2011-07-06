«Динамо» сорвало хет-трик «Шахтеру» (добавлены фото)

Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины донецкий «Шахтер» не смог оформить своеобразный хет-трик, в игре за национальный Суперкубок потерпев поражение от киевского «Динамо». В стартовой игре сезона, которая проходила в Полтаве, горняки много атаковали, но, пропустив трижды, смогли ответить оппоненту лишь одним метким ударом.

В отличие от наставника представителей Донецка Мирчи Луческу, который решил не включать в стартовый состав ни одного из приобретенных летом футболистов, его визави Юрий Семин сразу бросил в бой своего новичка Лукмана Аруну. И именно нигериец вынудил в первый раз вступить в игру голкипера «Шахтера» Андрея Пятова, завершив дальним ударом дебютную атаку бело-синих.

А уже на 4-й минуте переполненный стадион «Ворскла» взорвался по-настоящему. Это финский легионер «Динамо» Роман Еременко с левого фланга отдал нацеленную передачу в центр на Андрея Ярмоленко, и тот, умело развернувшись, спровоцировал на фол своего партнера по украинской «молодежке» Ярослава Ракицкого. Эпизод произошел в пределах штрафной площадки, арбитр назначил пенальти, а Олег Гусев направил мяч в верхний угол ворот.

Горняки отыгрались довольно быстро. На 14-й минуте Дарио Срна, выполняя угловой от правой бровки, неожиданно для соперников решился на пас низом в район 11-метровой отметки, а там мяч уже ждал Фернандиньо. Выстрел бразильца был безукоризненным по силе и меткости.

На протяжении следующей четверти часа «Шахтер» выглядел увереннее. Оранжево-черные захватили контроль над серединой поля, их выпады выглядели более опасными, тогда как динамовцы, создалось впечатление, начали нервничать. Тем не менее, именно киевской команде удалось выйти вперед, снова воплотив в гол стандартное положение. Гусев на 32-й минуте со штрафного навесил в штрафную площадь, где Пап Диакате, перепрыгнув Ракицкого и Вячеслава Шевчука, головой переправил мяч в сетку.

Между тем на поле разгорелись страсти. Игроки обоих коллективов зачастую нарушали правила, толкались, выясняли отношения друг с другом. Не удивительно что еще до перерыва, который несколько остудил пыл участников матча, судья пять раз вытягивал из кармана желтую карточку.

Вторая половина встречи проходила под аккомпанемент атак представителей Донецка. Горняки по большей части действовали через фланги, откуда выполнили довольно большое количество острых прострелов, но почти каждый раз мяч становився добычей голкипера Александра Шовковского и киевских защитников.«Динамо», сжав зубы, старательно и терпеливо защищалось, карауля на свой шанс. И если Ярмоленко потерял хороший случай, то Артем Милевский, получив на 83-й минуте пас от Еременко и оказавшись с глазу на глаз с Пятовым, партнеров не подвел.

Таким образом бело-голубые в пятый раз завладели Суперкубком Украины, выиграв свой первый трофей за последние два года и на оптимистичной ноте начав новый сезон.

«Шахтер» Донецк - «Динамо» Киев 1:3

Голы: 0:1 Гусев (5, с пенальти), 1:1 Фернандиньо (14), 1:2 Диакате (32), 1:3 Милевский (83).

ФФУ

Фото УНИАН