В программу Олимпиады-2014 включили три новые дисциплины

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Дурбане (ЮАР) одобрил включение в программу зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи трех новых дисциплин: слоупстайла во фристайле, слоупстайла в сноуборде и параллельного слалома в сноуборде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОК, в каждой из новых дисциплин пройдут мужские и женские соревнования.

После решения исполкома МОК на сочинской Олимпиаде будут разыграны 98 комплектов наград.

В начале апреля этого года исполком МОК одобрил включение в программу Игр-2014 6 видов соревнований: женских прыжков на лыжах с трамплина, хаф-пайпа во фристайле, смешанной эстафеты в биатлоне, командных соревнований в санном спорте и фигурном катании. В них будут разыграны шесть комплектов наград (в хаф-пайпе два – среди мужчин и женщин).

«Мы очень довольны включением в программу зимних Олимпийских игр, начиная с 2014 года, слоупстайла на лыжах и сноуборде, а также параллельного слалома. Эти соревнования являются очень зрелищными и, безусловно, привлекут к Олимпийским играм дополнительно внимание молодежной аудитории», - сказал председатель МОК Жак РОГГЕ.