Волков: Янукович серьезно отнесся к вопросам баскетбола

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность построения в стране инфраструктуры для проведения Евробаскета-2015.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ и председатель Федерации баскетбола Украины Александр ВОЛКОВ обсудили вопросы построения в государстве инфраструктуры, необходимой для проведения Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года.

«Президент отнесся к этим вопросам очень серьезно. Мы готовы работать и поднимать инфраструктуру не только баскетбольную, а в целом спортивную», – сказал председатель Федерации баскетбола Украины после разговора с главой государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что создание соответствующей инфраструктуры является важным в первую очередь для победы заявки Украины за право принимать этот престижный турнир, сказал А.ВОЛКОВ и напомнил, что Украина имеет серьезных конкурентов в этой борьбе.

18 декабря состоится выбор страны, которая будет принимать у себя этот турнир. «Мы должны представить нашу программу, проекты дворцов спорта. Это будет очень плодотворная и интенсивная работа», - отметил председатель Федерации баскетбола Украины.

В.ЯНУКОВИЧ и А.ВОЛКОВ также обсудили вопросы, которые касаются сборных команд по баскетболу, ходу чемпионата Украины по этому виду спорта, а также развития детского баскетбола.