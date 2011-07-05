Стартовал международный турнир по боксу им. Макара Мазая

Сообщает Мариупольский горсовет

Сегодня в Мариуполе Донецкой области стартовал международный турнир по боксу имени Макара Мазая. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. 5-9 июля в турнире «Мемориал Макара Мазая» примут участие свыше 90 боксеров из 9 стран Европы и Азии. Национальную сборную Украины возглавит олимпийский чемпион Василий ЛОМАЧЕНКО.

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