Кличко назвал условия боя с Хэем

Британец Дэвид Хэй может рассчитывать на бой в том случае, если перед этим выиграет несколько поединков. Об этом, как сообщает ZN.UA, заявил чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко.

В.Кличко отметил, что бой с Д.Хэем состоится, если в этом поединке будет финансовый смысл. Свой следующий бой Виталий Кличко проведет 10 сентября в Польше против местного боксера Томаша Адамека.

Напомним, 2 июля Владимир Кличко победил Д.Хэя в 12 раундах в Гамбурге, завоевав свой третий чемпионский титул — по версии WBA. Теперь братья Кличко владеют всеми поясами в супертяжелом весе (Виталий Кличко — чемпион по версии WBC).