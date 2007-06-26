”Бавария” купила Мирослава Клозе и ещё семерых игроков (список)

Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 2006 года Мирослав Клозе подписал контракт с мюнхенской "Баварией". Сумма, полученная бывшим клубом форварда сборной Германии "Вердером", не называется, но по неофициальной информации, трансфер обошелся "Баварии" в 10 миллионов евро, сообщает Reuters.

Пресс-служба команды из Мюнхена уже подтвердила факт перехода Клозе. В пятницу 28 июня он должен приступить к тренировкам в составе "Баварии". Новичок клуба является основным нападающим сборной Германии, а главное достижение футболиста - третье место на чемпионате мира 2006 года, где он стал лучшим бомбардиром (пять голов).

Мирослав Клозе стал уже восьмым приобретением "Баварии" в межсезонье-2007, а сумма, потраченная на новых игроков, в настоящее время составляет около 70 миллионов евро (94,2 миллиона долларов). Ранее новичками команды стали Лука Тони, Франк Рибери, Хосе Эрнесто Соса, Марселль Янсен, Ян Шлаудрафф, Хамит Алтинтоп, а также вернувшийся из Бразилии Зе Роберто.

Лента.ру