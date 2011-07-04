16-летний тернопольчанин - чемпион Европы по боксу
22:02, 04 июля 2011Спорт
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Виктора Петрова тренирует отец
16-летний житель Тернопольской области Виктор ПЕТРОВ стал чемпионом Европы по боксу среди юношей.
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации, соревнования проходили в городе Кестхей (Венгрия).
Воспитанник областной детско-юношеской спортивной школы «Спартак», житель Микулинцев в этих соревнованиях получил титул чемпиона Европы, выполнив норматив мастера спорта. В финальном поединке он победил боксера из Англии со счетом 10:8.
Всего в чемпионате приняли участие 234 юных спортсмена из 32 стран мира.
Справка УНИАН. Перед победой на чемпионате Европы В.ПЕТРОВ стал чемпионом Украины по боксу среди юношей. Тренирует спортсмена его отец.
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