16-летний тернопольчанин - чемпион Европы по боксу

16-летний житель Тернопольской области Виктор ПЕТРОВ стал чемпионом Европы по боксу среди юношей.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации, соревнования проходили в городе Кестхей (Венгрия).

Воспитанник областной детско-юношеской спортивной школы «Спартак», житель Микулинцев в этих соревнованиях получил титул чемпиона Европы, выполнив норматив мастера спорта. В финальном поединке он победил боксера из Англии со счетом 10:8.

Всего в чемпионате приняли участие 234 юных спортсмена из 32 стран мира.

Справка УНИАН. Перед победой на чемпионате Европы В.ПЕТРОВ стал чемпионом Украины по боксу среди юношей. Тренирует спортсмена его отец.