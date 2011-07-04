Хэй требует реванша от Кличко

Британец Дэвид Хэй передумал уходить из бокса осенью, когда ему исполнится 31 год. После его поражения от Владимира Кличко англичанин заявил, что ему нужен реванш.

"Я знал, как победить украинца, видел, что наши с тренерами задумки можно реализовать, но проблемы с правой ногой не дали мне развернуться на ринге во всю мощь. И даже с одной здоровой ногой, считаю, выглядел неплохо, а что будет, если их будет две? Мне безусловно нужен реванш, но не уверен, что Кличко рискнет еще раз выходить против меня на ринг", - заявил британец.

Перед поединком Хэй неоднократно заявлял, что завершит карьеру после боя с Кличко. Однако теперь британец не столь категоричен.

"Я думал уйти из бокса в октябре, когда мне исполнится 31 год. Рассчитывал, что к тому моменту я стану абсолютным чемпионом, победив Кличко. Сейчас я не готов с уверенностью говорить о своем будущем, надо все осмыслить", - поделился Хей.Напомним, после победы Владимира Кличко над Дэвидом Хэем, в коллекции братьев Кличко собраны все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

ТСН