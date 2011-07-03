Киевское «Динамо» представило новую эмблему

Киевское "Динамо" на домашнем стадионе представило обновленную эмблему клуба, под которым будет выступать в турнирах сезона 2011/2012.

"Это огромное событие в жизни нашего клуба. Мы возвращаемся к истокам. Я 30 лет был болельщиком и все победы "Динамо" достигались под буквой Д. Предыдущая эмблема была у нас почти 20 лет, с ней мы тоже добивались побед, но сейчас пришло время новой эмблемы", - сказал президент клуба Игорь Суркис.

Однако логотип, как и ожидалось, имеет сходство с эмблемой 30-х годов прошлого столетия - прописная буква "Д" в ромбе. Однако в современной вариации логотипа ромб закрашен синим цветом.

"Я помню эту эмблему еще по старому стадиону Хрущева. Мы как игроки московских клубов всегда боялись приезжать сюда, потому что была просто ураганная поддержка зрителей. Пусть эта эмблема принесет нам удачу", - поделился тренер динамовцев Юрий Семин.

В презентации нового логотипа, кроме президента клуба и главного тренера, участвовали глава департамента по работе с фанами Николай Несенюк, капитан команды Александр Шовковский и соавтор обновленного логотипа дизайнер Мария Прийдан.

Мероприятие состоялось за день до первого матча в новом сезоне - поединке за Суперкубок Украины, где "Динамо" проверит чемпионский дух донецкого "Шахтера". Уже в этой игре киевляне выйдут на поле в форме с новой эмблемой.

ТСН