Кличко о Хэе: может, ему лучше быть танцором, а не боксером?

Украинский боксер Владимир Кличко, отобравший у Дэвида Хэя титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, не скрывал свои эмоции после боя.

"Наверное, чтобы до конца понять чувства, которые я испытываю, нужно прожить с ними какое-то время, - цитирует Кличко-младшего Fightnews. - Ну, а пока я могу просто сказать, что очень счастлив. Конечно, я очень хотел, чтобы пятидесятая моя победа нокаутом выпала на этот поединок. Но не беда - намного важнее, что теперь все титулы в тяжелом весе в руках семьи Кличко".

Несмотря на то, что у семьи Кличко теперь есть все чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе, они еще не сказали своего последнего слова. "У нас с Виталием есть одна идея, но озвучивать ее пока рановато", - заинтриговал журналистов Владимир.

Кличко-младший прокомментировал также действия своего вчерашнего соперника Дэвида Хэя во время боя, а также его высказывания после поединка, в которых он жаловался на больную ногу.

"Если человек совсем не проявляет в бою инициативу и не идет вперед, предпочитая исполнять танцевальные па, то, может, ему лучше быть танцором, а не боксером? К тому же, Дэвид все время терял равновесие и падал. При этом, правда, почему-то предупреждения делали мне. А его слова после боя прозвучали как отговорка, попытка найти объяснение поражению. В спорте не принято списывать неудачу на посторонние обстоятельства".

РБК