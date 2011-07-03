Хэй: Если бы я был здоров, покончил бы с Кличко

Британец Дэвид Хэй прокомментировал поединок против украинца Владимира Кличко. Напомним, встреча боксёров состоялась в немецком Гамбурге и завершилась победой единогласным решением судей в пользу Кличко: 118-108, 117-109 и 116-110. Британский боксер после боя заявил, что на его выступлении сказалась травма ноги.

"Владимир — великий боец, сегодня он был действительно хорош. Кличко тяжелее меня почти на 14 кг, но я практически не ощущал разницы в весе, держал все его удары и не чувствовал боли. В этом, мне кажется, я подтвердил свой статус отличного боксёра. Я очень расстроен, что не смог показать всё, на что способен. Моя травмированная нога в настоящий момент очень болит.

Я сталкиваюсь с травмами на протяжении всей своей карьеры, это меня очень расстраивает. Я очень мощный, и если бы я был здоров, покончил бы с Кличко. Но сегодня был не мой вечер. Я не мог полноценно боксировать с ним из-за травмы, мне приходилось специально опускать руки, подманивать его поближе, так как с дистанции работать я не мог. Но он умело избегал сближения, провёл умный бой и выиграл по очкам", — заявил Хэй.

Чемпионат.ру