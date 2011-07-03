Кличко побил Хэя

В Гамбурге на стадионе Imtech Arena состоялся поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF Владимиром КЛИЧКО и обладателем пояса WBA, британцем Дэвидом ХЕЕМ.

По итогам 12-ти раундов со счетом 118:108, 117:109 и 116:110 победа была присуждена В.КЛИЧКО, сообщает NEWSru.

Данный поединок считался самым значимым событием в мире профессионального бокса за последние почти 10 лет. Специалисты сравнивали его с боем британца Леннокса ЛЬЮИСА и американцем Майком ТАЙСОНОМ в 2002 году.

Бой стал первым объединительным с 2008 года, когда чемпион мира IBF В.КЛИЧКО встречался с владельцем пояса WBO россиянином Султаном ИБРАГИМОВЫМ.

По неофициальным данным, боксеры заработают за этот поединок около 25 млн. долларов.