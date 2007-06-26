12-летний сын Зидана забил первый гол за ”Реал” (видео)

12-летний сын бывшего капитана сборной Франции по футболу Зинедина Зидана забил первый гол за мадридский "Реал". Энцо Алан Зидан выступает за одну из детских команд команды, где его отец провел последние пять лет своей клубной карьеры. Тренеры считают, что у Зидана-младшего есть большие перспективы, сообщает Лента.русо ссылкой на tribalfootball.com.

Энцо Алан Зидан является капитаном детской команды "Реала" своей возрастной категории. В заявке клуба его имя записано как Энцо Алан Мартинес - это сделано с целью избежать лишних сравнений юного футболиста с его отцом.

Отметим, что Зинедин Зидан дал своему сыну имя Энцо в честь знаменитого игрока сборной Уругвая Энцо Франческоли. Кроме Энцо Алана у Зидана и его жены Вероник есть еще три сына: Лука, Тео и Элияз.

Видео об успехах Энцо Алана в "Реале"