Сегодня состоится поединок за титул чемпиона мира между Кличко и Хэйем

Сегодня вечером в Гамбурге на стадионе Imtech Arena состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF, украинцем Владимиром КЛИЧКО и обладателем пояса WBA, британцем Дэвидом ХЭЙЕМ.

Прямую трансляцию боя будет вести телеканал «Интер», начало – в 23.00. Всего бой будет транслироваться на 150 стран.

1 июля состоялась процедура взвешивания боксеров, вес В.КЛИЧКО составляет 110 кг, Д.ХЭЯ – 96,5 кг.

По приблизительным подсчетам, независимо от результата оба получат по 16 млн. долларов, сообщает Би-Би-Си.