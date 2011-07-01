Платини нагрянет в Украину в сентябре

Президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ в конце сентября посетит Украину и Польшу.

Как пишет информационный центр «Украина-2012», об этом сообщил руководитель Местного оргкомитета Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, цель визита – проверка состояния готовности двух стран-хозяек накануне проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу. В то же время пока не известно, какие города посетит руководитель УЕФА.

Известно также, что в этом году М.ПЛАТИНИ посетит Украину еще раз – 2 декабря во время торжественной церемонии жеребьевки финальной части Евро-2012, которая состоится в киевском Дворце «Украина».