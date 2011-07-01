Кличко против Хэя: на кого ставят букмекеры

За день до поединка Кличко - Хэй ведущие букмекерские конторы считают украинского боксера фаворитом предстоящего боя.

На победу Владимира Кличко принимаются ставки с коэффициентом 1.3. На победу Дэвида Хэя принимаются ставки с коэффициентом 2.8.

На досрочную победу Кличко коэффициент 1.7. Досрочная победа Хэя оценивается коэффициентом 3.2. Зато на победу Кличко по очкам (полный бой) букмекеры принимают ставки с коэффициентом 3.1. Если же Хэй выиграет по очкам, то каждый, кто поставит на такой результат, получит выигрыш в 9 раз больше.

ТСН