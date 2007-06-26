Австрия вложит 40 млн. евро, чтобы убрать ненужные стадионы

Австрия инвестирует 130 млн. евро в строительство инфраструктуры и стадионов для проведения Евро-2008.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ сегодня в ходе Евродебатов на тему «Евро 2012. Инвестиционные возможности», организованных Европейской бизнесс ассоциацией.

По его словам, еще 40 млн. евро инвестиций будет вложено, чтобы «убрать часть стадионов, которые не понадобятся после чемпионата».

По подсчетам посла, рекламный эффект от проведения чемпионата в Австрии составит 400 млн. евро, дополнительно будет создано 6 тыс. рабочих мест, а также ожидается, что ВВП вырастет на 0,15%.

Й.ВУКЕТИЧ также отметил, что для болельщиков будет введена единая виза для посещения Австрии и Швейцарии.