Для подготовки Евро-2012 нужно создать госпредприятие

Министерство культуры и туризма Украины создаст государственное предприятие для подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры и туризма Украины Юрий БОГУЦКИЙ сегодня в ходе евродебатов на тему «Евро 2012. Инвестиционные возможности», организованных Европейской Бизнес Ассоциацией.

По его словам, это будет хозрасчетное предприятие, которое будет заниматься подготовкой к проведению Евро-2012 с учетом разработки туристических маршрутов. Планируется, что предприятие будет определять земельные участки и объекты (в том числе и замки) не только в городах-участниках Чемпионата, но и городах-спутниках, которые будут предлагаться инвесторам для развития.

«Вместе с инвестором мы будем определять, какие объекты с рекреативными функциями могут быть созданы», - сказал министр.

Он также отметил, что после принятия закона об объектах культурного наследия, не подлежащих приватизации (который прошел первое чтение), остальные объекты можно будет предлагать инвесторам.

Справка УНИАН. 18 апреля т.г. Украина и Польша победили в конкурсе на проведение финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Планируется, что в Украине матчи Евро-2012 примут Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск как основные города и Одесса и Харьков - как запасные.