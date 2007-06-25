Польский посол: координация действий по Евро-2012 остаётся нерешённой

Польша создаст отдельное министерство для проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ сегодня в ходе Евродебатов на тему «Евро 2012. Инвестиционные возможности», организованных Европейской бизнес-ассоциацией.

По словам посла, Польша намерена создать институт, который будет отвечать перед правительством за все мероприятия чемпионата по футболу. Планируется, что отчитываться перед правительством будет министр.

Он отметил, что остается нерешенным вопрос координации действий польской и украинской сторон по организации чемпионата по футболу. При этом, по словам посла, стране нужен отдельный закон о Евро-2012.

Что касается упрощения визового режима на время проведения чемпионата, Я.КЛЮЧКОВСКИЙ не думает, что возникнут какие-то проблемы для болельщиков.

«Мы можем договориться с Еврокомиссией и установить отдельный путь для пересечения границы», - сказал он.