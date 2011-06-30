Кличко: Тренировка Хэя - аэробика для беременных

Участники поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Владимир Кличко и Дэвид Хэй не перестают отпускать в адрес друг друга резкие реплики. Как сообщает РБК, не отстает от них и Кличко-старший.

"Боксер Хэй, может, и неплохой, но актер он никудышный. То, что он показал, можно назвать "аэробика для беременных". А его стойка левши, хотя все знают, что он правша, - это из какой оперы?

Несколько дней находился в тренировочном лагере брата. Наблюдал, как Владимир готовится к поединку и еще раз убедился - 2 июля Хэй получит сполна за все свои выходки", - сказал Виталий.