Съемки в Playboy поставили крест на карьере футбольного арбитра (фото)

Бразильский футбольный арбитр Анна-Паула Оливейра вновь оказалась в центре скандала после того, как решила сняться обнаженной для журнала Playboy, сообщает Ananova.

Впервые она привлекла к себе пристальное внимание любителей футбола в мае этого года, когда несправедливо отменила взятие ворот в одном из матчей кубка страны. После разбирательств 29-летнюю "лайнсвумен" отстранили от судейства на три матча, и срок наказания давно истек. Однако с тех пор ей так и не доверили обслуживать ни одной серьезной игры, узнав о сделке с Playboy.

Глава судейского корпуса страны Эдсон Резенде признал, что опала связана именно со съемками Оливейры в стиле "ню". По его мнению, это фактически поставило крест на ее футбольной карьере.

Сама Анна-Паула, известная в Бразилии также своей борьбой за права женщин, ничуть не сожалеет о своем решении. Она собирается извлечь из сделки с Playboy и шумихи вокруг своей персоны прибыль в размере 125 тысяч фунтов стерлингов.

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