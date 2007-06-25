”Шахтер” обвиняет Суркиса в двойных стандартах (заявление)

Футбольный клуб "Шахтер" обвиняет президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Григория СУРКИСА в "неспособности контролировать ситуацию в украинском футболе".

Об этом говорится в официальном заявлении клуба, переданном агентству УНИАН.

В заявлении анализируется уровень судейства в чемпионате Украины на примере, прежде всего, игр команд "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) с акцентом на санкции со стороны ФФУ по поводу судейства тех или иных арбитров. В результате ФК "Шахтер" приходит в заявлении к следующему выводу: "Складывается впечатление, что официальные лица Федерации футбола, гордо храня молчание относительно судейства матча "Шахтер" - "Динамо", дают арбитрам понять, какие последствия имеют судейские ошибки в пользу "Динамо" и в пользу "Шахтера".

"Впрочем, чему тут удивляться, если главный футбольный начальник страны (президент ФФУ Г.СУРКИС - УНИАН) собственноручно расписался в своей неспособности контролировать ситуацию в украинском футболе и отстаивать главную ценность спортивной жизни fair play - честную игру", - говорится в заявлении.

Кроме того, ФК "Шахтер" обвиняет ФФУ в "двойных стандартах".

"Накануне нового футбольного сезона мы должны избавить украинский футбол от политики двойных стандартов и провести национальный чемпионат так, чтобы нам всем не было стыдно ни друг перед другом, ни перед своими болельщиками", - отмечает ФК "Шахтер".