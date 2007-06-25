Финал Евро-2012 будет проходить на ”Олимпийском”

Финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года будет проходить в Киеве на НСК “Олимпийский”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Владимира РЫБАКА, соответствующее решение было принято на сегодняшнем совещание относительно обеспечения комплексного решения вопросов, связанных с подготовкой проведения Евро-2012 в Киеве.

Заслушав в ходе совещания мнения заинтересованных сторон, В.РЫБАК отметил: “За основу принято одно решение: финал Чемпионата Европы 2012 года по футболу будет проходить на НСК “Олимпийский”. Мы не можем поставить под сомнение целого мира нашу возможность должным образом обеспечить проведение финальной части чемпионата. Это наше лицо, это имидж государства”.

В.РЫБАК убежден в необходимости безотлагательно цивилизованным путем решить все вопросы, связанные со строительством вокруг стадиона «с учетом интересов застройщика и путей компенсации его расходов на строительство». “Именно об этом я буду докладывать премьер-министру и Президенту”, - отметил В.РЫБАК.

В совещании приняли участие министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ, президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА, представители дирекции НСК “Олимпийский” и ООО “Юджин” и др.

Как сообщал УНИАН, ООО “Юджин” строит торгово-развлекательный центр “Троицкий” на площади перед Национальным спортивным комплексом «Олимпийский». Как ранее заявлял министр по делам семьи, молодежи и спорта В.КОРЖ, правительство намеревалось просить мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО рассмотреть возможность выделения ООО «Юджин» альтернативного участка с учетом его коммерческих интересов.

Руководство УЕФА выразило серьезную обеспокоенность подготовкой Киева к Евро-2012, в частности, неопределенностью ситуации вокруг НСК "Олимпийский". Реконструкция стадиона до сих пор не началась, что может существенно повлиять на оценку подготовки Украины к Евро-2012. Однако главной проблемой УЕФА считает строительство на площади перед НСК "Олимпийский" торгово-развлекательного центра.

В свою очередь посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что для финального матча Украина может выбрать стадион в любом городе, а не только в Киеве.