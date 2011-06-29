Сборная Блохина опустилась в пятый десяток мирового рейтинга

Национальная сборная Украины опустилась на семь ступенек в обновленном рейтинге национальных сборных ФИФА. В рейтинг-списке за 29 июня команда Олега Блохина занимает 42-ю ступеньку.

Соседями "сине-желтых" являются африканские сборные - Нигерия и Сенегал, за которым идет Гондурас. А на две ступеньки выше разместилась сборная Беларуси. Впервые наши северные соседи обошли нас в рейтинге ФИФА.

Сборная Польши, которая является сохозяйка Евро-2012, поднялась на 67-ое место.

Состоялись изменения и в топ-10 рейтинга. Германия и Англия потеснили на пятое место Бразилию. Аргентина опустилась на 10-тое места. В свою очередь Мексика с 28-й ступеньки поднялась на 9-тую. Выпал из первой десятки Уругвай.

Напомним, что в июне сборная Украины сыграла два товарищеских матча. "Сине-желтые" победили Узбекистан со счетом 1:0 и уступили Франции со счетом 1:4.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 29 июня

1 (1). Испания - 1871 балла (+14 баллов)

2 (2). Нидерланды - 1661 (-41)

3 (4). Германия - 1417 (+4)

4 (6). Англия - 1146 (-17)

5 (3). Бразилия - 1130 (-295)

6 (9). Италия - 1059 (+40)

7 (8). Португалия - 1046 (-6)

8 (10). Хорватия - 1033 (+42)

9 (28). Мексика - 1007 (+205)

10 (5). Аргентина - 979 (-288)

11 (11). Норвегия - 972 (-15)

12 (12). Греция - 959 (-26)

13 (14). Япония - 925 (-36)

14 (21). Кот-д’ивуар - 922 (+55)

15 (19). Франция - 920 (+37)

16 (24). Черногория - 915 (+95)

17 (18). Россия - 914 (+18)

18 (7). Уругвай - 909 (-185)

19 (28). Швеция - 884 (+82)

20 (27). Дания - 857 (+49)

...40 (53). Беларусь - 636 (+79)

41(39). Нигерия - 635 (-2)

42 (35). УКРАИНА - 620 (-58)

43 (40). Сенегал - 619 (+6)

44 (43). Гондурас - 613 (+10)

...67 (71). Польша - 474 (+25)

ТСН