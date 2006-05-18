Судья финала Лиги чемпионов признал удаление вратаря ”Арсенала” ошибочным

Норвежский арбитр Терье Хауге, обслуживавший в среду финал Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Арсеналом" (2:1), признал, что допустил ошибку, удалив вратаря английского клуба Йенса Леманна. Спорный эпизод произошел на 18-й минуте: голкипер сбил выходившего на пустые ворота форварда "Барсы" Самуэля Это`О, после чего Людовик Жюли послал мяч в сетку "Арсенала". Однако Хауге не дождался окончания момента и удалил Леманна за "фол последней надежды".

"Надо было на несколько секунд взять паузу, - цитирует ВВС норвежского рефери. - Тогда я мог бы засчитать гол и ограничиться желтой карточкой. Однако в целом я доволен тем, как отработал матч. Мы с помощниками ни разу не выпустили игру из-под контроля".

Удаление Леманна не обрадовало никого. "Барселона" лишилась забитого гола, а "Арсенал" остался вдесятером и вынужден был все оставшееся время обороняться (хотя и открыл счет незадолго до перерыва). Главный тренер лондонцев Арсен Венгер и форвард Тьерри Анри открыто заявили, что Хауге своим решением сломал игру команды.

Лента.ру