День молодежи отмечают богатырскими играми

В Житомире в городском Гидропарке в рамках празднования в Украине Дня молодежи начал работу IV открытый турнир Полесья «Богатырские Игры».

Как передает корреспондент УНИАН, участие в многолюдном открытии турнира приняли руководители города, известные спортсмены области и Украины, отдыхающие и журналисты.

Планируется, что участником этого мероприятия будет заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула самый «Сильный человек Мира» Василий ВИРАСТЮК, который будет выступать в качестве главного рефери соревнования.

Среди участников турнира есть представители Житомирской области, а также богатыри из столицы.

Призеры соревнования будут представлять Житомирскую область на Всеукраинских «Казацких Играх», которые состоятся 5-7 июля в Чернигове.