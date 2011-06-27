Победой сборной Франции над Нигерией со счетом 1:0 начался чемпионат мира по футболу среди женщин, проходящий в Германии.

В основную стадию турнира пробилось 16 команд. Они разделены на четыре группы:

А. Германия, Канада, Нигерия, Франция

B. Япония, Новая Зеландия, Мексика, Англия

C. США, КНДР, Колумбия, Швеция

D. Бразилия, Австралия, Норвегия, Экваториальная Гвинея

Матчи пройдут в 9 городах страны, финал состоится 17 июля во Франкфурте.