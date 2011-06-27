Начался чемпионат мира по футболу среди женщин
01:31, 27 июня 2011Спорт
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Счет голам открыла сборная Франции
Победой сборной Франции над Нигерией со счетом 1:0 начался чемпионат мира по футболу среди женщин, проходящий в Германии.
В основную стадию турнира пробилось 16 команд. Они разделены на четыре группы:
А. Германия, Канада, Нигерия, Франция
B. Япония, Новая Зеландия, Мексика, Англия
C. США, КНДР, Колумбия, Швеция
D. Бразилия, Австралия, Норвегия, Экваториальная Гвинея
Матчи пройдут в 9 городах страны, финал состоится 17 июля во Франкфурте.
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