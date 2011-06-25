Блохин: я в шоке от игры нашей «молодежки»

Тренер национальной сборной Украины Олег Блохин разочарован игрой, которую показала украинская "молодежка" на Евро-2011.

Об этом он р заявил в интервью газете "Команда".

"Я думаю, что не меня одного постигло такое разочарование, хотя у всякой медали есть обратная сторона. Вне всяких сомнений, все мы переживали за наших ребят и хотели, чтобы они что-то выиграли, хотя, может, и хорошо, что так произошло. Теперь молодежь должна изменить свои взгляды на много вещей. Игроки, как мне кажется, не оправдали и половины тех авансов, которые им выдали. Я, признаться, в шоке от игры "молодежки" и вынужден серьезно задуматься, вызывать ли теперь кого-то в сборную на ближайшие матчи", - сказал он.

Блохин уверен, что команда не выкладывалась по полной.

"Не было борьбы, не было злобы и даже отдачи. Возможно, футболисты действительно пытались комбинировать, но в атаке у них не вышло совсем ничего. А если при этом еще и в обороне случаются провалы, то на результат рассчитывать сложно", - говорит тренер.

"Создалось впечатление, что каждый тянул одеяло на себя. Возможно, я не прав, ведь я не владею полной информацией о том, что происходило в коллективе. На эти вопросы вам лучше ответит главный тренер "молодежки", - резюмировал Блохин.

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