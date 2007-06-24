”Севилья” выиграла золото Королевского Кубка

В субботу в Испании состоялся заключительный матч сезона - в борьбе за последний неразыгранный трофей сошлись «Севилья» и «Хетафе». На домашней арене действующего чемпиона Испании – «Сантьяго Бернабеу» - клубы выдали интересный матч, который, увы, был омрачен громадным количеством фолов и россыпью желтых карточек.

«Севилья», выходившая на финал в роли фаворита, начала матч довольно активно и уже на 11-й минуте добилась успеха - провалом в обороне соперника воспользовался лучший бомбардир клуба малийский форвард Фредерик Кануте. «Хетафе» отвечал сопернику нечастыми контратаками, в одной из которых, правда, вполне мог рассчитывать на пенальти, но арбитр матча Родригес Сантьяго нарушения правил не усмотрел и позволил «Севилье» продолжить матч, избежав наказания.

Во многом то, что арбитр матча позволял командам многое в первой половине игры (защитники «Хетафе» часто останавливали соперников всеми возможными способами, оставаясь безнаказанными) привело к нервной концовке матча. На 90-й минуте игры, автор единственного мяча Фредерик Кануте, пытаясь уйти в прорыв, был сбит защитником «Хетафе» и оказался на газоне. Поднимаясь, малиец случайно зацепил соперника, который моментально рухнул на газон как подкошенный. На поле организуется небольшая потасовка - футболисты сперва, идут друг на друга, а затем, объединив усилия, требуют объяснений от главного арбитра и тот не придумывает ничего лучше, чем удалить Кануте с поля. Получив преимущество, «Хетафе» пытается сравнять счет, но все атаки подопечных Бернда Шустера разбиваются об слаженную оборону соперника.

Таким образом, «Севилья» впервые с 1948 года добилась успеха в Королевском Кубке (всего в активе клуба 4-е победы в Кубке - 1935, 1939, 1948 и 2007), подведя черту великолепному сезону (победы в Суперкубке Европы, Кубке УЕФА, бронза Примеры и Королевский Кубок).

Копа дель Рей. Королевский Кубок

Финал

Севилья - Хетафе - 1:0 (1:0)

Гол: Кануте, 11

Севилья: Палоп, Даниэль Алвес, Х.Наварро, Эскюде, Драгутинович, Хесус Навас, Поульсен, Ренато (Солер Марти, 81), Пуэрта (Дуда, 75), Кануте, Луис Фабиано (Кержаков, 49)

Хетафе: Луис Гарсия, К.Контра (Пачон, 85), Беленгер, Мартин Пулидо, Х.Паредес, Котельо, Селестини, Каскеро, Начо ( Вивар Дорадо, 70), Дель Морал, Гуиза

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