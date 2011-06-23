Билеты на Суперкубок Украины стоят от 40 гривен

В Полтаве поступили в продажу билеты на первый матч нового сезона - поединок за Суперкубок Украины - между "Динамо" и "Шахтером".

Их стоимость составляет от 40 до 150 гривен. Причем билетов самой низкой ценовой категории поступит в продажу больше всего - 37% от общего числа.

Донецкий "Шахтер" уже заказал в УПЛ 10 тысяч билетов для своих болельщиков и завтра продажа начнется в Донецке.

От «Динамо» заявок пока не поступало, сообщает Чемпион.