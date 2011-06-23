Суркис заявил, что Ярмоленко и Еременко не продаются

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис снова заявил, что Андрей Ярмоленко и Роман Еременко не продаются.

"Мы не получали предложений по этим игрокам. А если даже и получим, рассматривать не станем. Ярмоленко и Еременко - это ведущие футболисты клуба. Дело здесь не в деньгах. Большие деньги нам предложат или нет - ответ один : Ярмоленко и Еременко не продаются, - цитирует Игоря Суркиса "Чемпион".