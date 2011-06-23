Ко Дню флота Украины пройдет парусная регата

В Севастополе и вдоль побережья Крыма с 24 июня по 4 июля пройдет открытая парусная регата «Кубок Крыма-2011» на призы командующего Военно-морских сил Украины, посвященная Дню флота Украины и 228-й годовщине Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции представители оргкомитета соревнований.

ВМС Украины будут представлены шестью яхтами, Черноморский флот РФ - четырьмя, также четырьмя - город Севастополь, тремя - Мариуполь, двумя - Одесса, и по одной - Киев и Саки.

Организаторами регаты является командование ВМС Украины, Севастопольская горгосадминистрация, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Крыма.

Обеспечение парусных гонок будет осуществлять учебный катер ВМС Украины «Новая Каховка». На нем будет находиться судейская бригада во главе с Эдуардом ЮРЧЕНКО.