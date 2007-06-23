Тьерри Анри подписал контракт с Барселоной

Форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри подписал четырехлетний контракт с "Барселоной". Трансфер одного из лучших нападающих мирового футбола обойдется каталонскому клубу в 32 миллиона долларов. Официально о сделке должно быть объявлено сегодня, сообщает Associated Press.

"Барселона" хотела приобрести Анри еще в межсезонье-2006, но тогда французский футболист после продолжительных переговоров отказался покидать "Арсенал". Значительную часть минувшего сезона он пропустил из-за различных повреждений. Информацию о переходе футболиста в "Барселону" 22 июня распространили радиостанция Cadena Ser и издание El Pais.

Тьерри Анри перешел в лондонский "Арсенал" еще в 1999 году и в настоящее время является лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. В 364 матчах он забил 226 голов. За годы, проведенные в "Арсенале", форвард дважды становился чемпионом Англии и трижды завоевывал Кубок страны.

Со сборной Франции Анри в 1998 году стал чемпионом мира, а 2000 году победил на чемпионате Европы. На ЧМ-2006 в Германии нападающий был одним из лидеров своей национальной команды, проигравшей в финале итальянцам в серии послематчевых пенальти.

Лента.ру