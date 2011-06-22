Динамо пополнится молодым нигерийским полузащитником

Как стало известно Sport.ua, 20-летний полузащитник французского «Монако» Лукман Аруна вчера прилетел в Киев для подписания контракта с «Динамо». Детали трансфера пока неизвестны, но можно не сомневаться, что соглашение будет заключено.

Как сообщалось ранее, за молодого нигерийца «Монако» требовало около 2 миллионов евро. Напомним, что по итогам последнего чемпионата Франции клуб вылетел из высшего дивизиона.

С 2009 года нигериец провел 36 матчей в составе «Монако» и забил три мяча.

В недавнем интервью Аруна признался, что хотел бы играть в английской Премьер-лиге, но и «Динамо», по его мнению, «большое европейское имя».