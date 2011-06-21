Украинка в Швейцарии опередила 14 тысяч соперниц

Украинка Виктория ПОГОРЕЛЬСКАЯ одержала победу в 25-м Женском забеге, который состоялся 19 июня в городе Берн (Швейцария).

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, в женском забеге приняли участие более 14 тысяч спортсменок из разных стран мира.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что В.ПОГОРЕЛЬСКАЯ стала первой украинкой, выигравшей швейцарский женский забег.

«Эта победа способствовала созданию позитивного имиджа Украины на международной арене, расширению присутствия нашей страны в европейском информационном пространстве», - сказал он.