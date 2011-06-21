Шева подписал новый контракт с «Динамо»

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко подписал с киевским "Динамо" новое однолетнее соглашение, согласно которому он будет играть за "бело-синих" до июня 2012 года. Об этом сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Напомним, что Шева вернулся в "Динамо" в августе 2009 года, подписав контракт на два года. После своего возвращения в Киев звездный нападающий сыграл 61 матч, в которых забил 24 мяча.

ТСН