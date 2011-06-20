Украинка взяла Большой приз на международных конных соревнованиях

В Жашкове Черкасской области 17-19 июня в конноспортивном клубе Paradeallure прошли международные соревнования по выездке Kyiv Dressage Tour.

Об этом УНИАН сообщили организаторы турнира, отметив что это традиционный турнир, который проводится уже шестой год подряд по инициативе Благотворительного фонда имени Александра Ковшова, основателя украинской высшей школы верховой езды.

В нынешнем турнире Kyiv Dressage Tour приняли участие мастера выездки из трех стран - Украины, России и Беларуси. «Под пристальным взглядом судей Международной федерации конного спорта (FEI) спортсмены выступали в соревнованиях, в программу которых были включены езды для молодых лошадей, езды для юношей, Большие и Малые езды», - отмечается в сообщении.

В этом году формат турнира был расширен за счет тестов для юношей и юниоров. Это дает возможность молодым и талантливым спортсменам набрать соревновательный опыт, проявить себя и начать успешную карьеру, подчеркнули организаторы турнира. При этом они добавили, что для мастеров Kyiv Dressage Tour представляет особую важность потому, что выступление в этом турнире позволяет выполнить квалификационные требования для участия в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

В частности, говорится в сообщении, важность опыта таких соревнований для молодых спортсменов подчеркнула почетный гость турнира – легендарная голландская всадница Анки Ван ГРЮНСВЕН, которая сейчас тренирует нескольких спортсменов компании ВИАН-Групп. Лучшая из ее учениц – Инна ЛОГУТЕНКОВА, выступавшая на лошадях ВИАН Сандро и Дон Грегориус, успешно проявила себя на турнире в Жашкове, выиграв в Малом призе и в Среднем призе. После Kyiv Dressage Tour И.ЛОГУТЕНКОВА едет в Голландию, чтобы под непосредственным руководством Анки Ван ГРЮНСВЕН готовиться к новым международным стартам - Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Успешно выступили на Kyiv Dressage Tour и другие украинские всадники. Так, Светлана КИСЕЛЕВА на Париже выиграла в Большом призе и специальном Большом призе; третьей в этих видах программы стала Полина РЕЙВЕС на Шарлотте. В КЮР Большого приза (выступлениях под музыку) П.РЕЙВЕС заняла второе место, пропустив вперед только опытную россиянку Елену ЖАЙВОРОНСКУЮ на Уайлд Роуз. А третьим здесь стал Александр КОВШОВ-младший на Мехоле, внук великого всадника, чье имя носит Благотворительный фонд - организатор турнира, отмечается в сообщении.

Генеральными партнерами турнира выступили Консорциум «Индустриальная группа», ОАО «Златобанк», генеральными спонсорами – компании «Корлеа Инвест АГ» и «Смарт-Холдинг», спонсорами – компания «Скандинавия», страховая компания «Провита», Институт проблем экологии и энергосбережения и компания ВИАН-Групп.