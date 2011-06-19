В Чемпионате Европы по водно-моторному спорту, который состоится на Тернопольском озере 26-28 августа, примут участие 50 команд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Тернополе сообщил президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины Виктор ШЕМЧУК.

По его данным, об участии в соревнованиях уже заявили команды из 17 стран, в частности, из Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Венгрии, России, Финляндии, Великобритании, Италии, Болгарии, Австрии.

«В Тернополе пройдут два полноценных чемпионата. Один – молодежный, участниками которого будут спортсмены до 18 лет. Во втором будут соревноваться взрослые профессиональные экстремалы. Приедет в Тернополь и единственная девушка-спортсмен Анастасия ЛЫСЕНКО, которая победила в прошлом году на чемпионате мира», – сказал В.ШЕМЧУК.

Он заверил, что никакого экологического ущерба озеру лодки не нанесут, поскольку все они имеют абсорбирующие одеяла, а технические службы – абсорбирующие вещества на случай пролива масла на водный плес.

Как сообщил городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, все гостиницы города с 26 до 28 августа уже забронированы.

«Слава о Тернополе как месте проведения чемпионата международного уровня по водно-моторному спорту звучала в далеком 87-ом. В этом году мы возобновляем ее и обеспечим проведение подобных чемпионатов в Тернополе ежегодно», – отметил С.НАДАЛ.

Он добавил, что из городского бюджета на проведение чемпионата не выделено ни копейки. Городская власть обеспечивает лишь расселение судейского корпуса и общую организацию соревнований.